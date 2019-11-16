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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı' - İSTANBUL Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı' - İSTANBUL Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı. "İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

Açılış Töreni Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik Kurumu 

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