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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sorumluluk almaktan çekinen bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin' - TRABZON

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sorumluluk almaktan çekinen bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin' - TRABZON

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorumluluk almaktan çekinen bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin" - TRABZON - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresine katılanlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı.
(4)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı.
Buradan açıkça söylüyorum; sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin."

Ayetler Fuzuli İstifa Bürokrasi İl Kongresi 

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