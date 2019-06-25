Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir" - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın detay görüntüleri - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri için asıl önemli olanın, milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir." dedi.
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