- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
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( NEW YORK ) NEW YORK
- ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü. (EK-D)
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