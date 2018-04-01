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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor, mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın. Biz hukuktan ayrılmadan, bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara da bunun hesabını soracağız."

Şehit Teröristler 

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