Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı - Detaylar - SREMSKA MİTROVİCA
- Liderlerin alana gelen vatandaşları toplu olarak selamlaması - Liderlerin açılış ve temel atma butonuna basması - Temel atma detayları - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla düzenlenen, Toplu açılış ve Sırbistan - Bosna Hersek arasındaki otoyolun temel atma törenine katıldı.
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