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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

görüşmeden fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Boru Hattı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışının ardından yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, yemeğin ardından bir görüşme gerçekleştiriyor. İki lider arasında görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştiriliyor. (MB-ÖZ-Y)
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