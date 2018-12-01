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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Devlet Başkanı Pinera ile görüştü Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Devlet Başkanı Pinera ile görüştü Video

Görüşmeden detaylar

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

Başkent 


- G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü. Arjantin’inde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü. Yapılan heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.
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