Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdasını halıya dokudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdasını halıya dokudu

Kongre alanına giriş arama

-Bayraklar detay
-Halıya işleme yapan Ömer Gözal röportaj
-Kongre alanı

( MARDİN ) - Mardinli vatandaşların Erdoğan sevgisi - 78 yaşındaki Remziye nine son arzusunun Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi MARDİN

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini göstermek isteyen Mardinli vatandaş ilmek ilmek dokuduğu halıyı vermek için saatlerce yolda bekledi. 78 yaşındaki Remziye nine ise son arzusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi.

AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi seli yaşandı. Mardinli vatandaşlardan Ömer Gözal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile bir arada olduğu resmi ilmek ilmek halıya işlerken Remziye Atasever ise elindeki pankarta son arzusunun Erdoğan'ı görmek olduğunu yazdı. Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen vatandaşlardan Ömer Gözal, "Cumhurbaşkanımızın evinde Mardin'den bir hatıra olması için bu halıyı dokudum. Cumhurbaşkanımızın hayranıyım. Karşılıksız menfaatsiz her şey Reis için, bayrağımız için. Cumhurbaşkanımızın Mardin'deki kongremize katılacağını duyunca halıya ilmek ilmek Cumhurbaşkanımız ve annesinin yan yana olduğu resmi işledim. Manevi bir hediye olması için Mardin ve Mardin halkını unutmaması için bu halıyı dokuyarak yaptım. Salon çok dolu olduğu için içeri giremedim." dedi.
78 yaşında kanser hastası olduğunu söyleyen Remziye Atasever yol kenarına sandalye koyarak, ölmeden önce son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istediğini söyledi.

Kongre salona gelen bir vatandaş ise elleriyle işlediği Türk bayraklı testi ve el emeğinden oluşan boncuklu zeytin dallarını Cumhurbaşkanına verebilmek için saatlerce bekledi. Vatandaşlar ulaşamadıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerini ulaştırmak istedi.
İlgili Foto Galeriler
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Zeytin Dalı'nın Kadın SubaylarıZeytin Dalı'nın Kadın Subayları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı