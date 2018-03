Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdasını halıya dokudu

-Bayraklar detay

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini göstermek isteyen Mardinli vatandaş ilmek ilmek dokuduğu halıyı vermek için saatlerce yolda bekledi. 78 yaşındaki Remziye nine ise son arzusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi.



AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi seli yaşandı. Mardinli vatandaşlardan Ömer Gözal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile bir arada olduğu resmi ilmek ilmek halıya işlerken Remziye Atasever ise elindeki pankarta son arzusunun Erdoğan'ı görmek olduğunu yazdı. Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen vatandaşlardan Ömer Gözal, "Cumhurbaşkanımızın evinde Mardin'den bir hatıra olması için bu halıyı dokudum. Cumhurbaşkanımızın hayranıyım. Karşılıksız menfaatsiz her şey Reis için, bayrağımız için. Cumhurbaşkanımızın Mardin'deki kongremize katılacağını duyunca halıya ilmek ilmek Cumhurbaşkanımız ve annesinin yan yana olduğu resmi işledim. Manevi bir hediye olması için Mardin ve Mardin halkını unutmaması için bu halıyı dokuyarak yaptım. Salon çok dolu olduğu için içeri giremedim." dedi.

78 yaşında kanser hastası olduğunu söyleyen Remziye Atasever yol kenarına sandalye koyarak, ölmeden önce son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istediğini söyledi.



Kongre salona gelen bir vatandaş ise elleriyle işlediği Türk bayraklı testi ve el emeğinden oluşan boncuklu zeytin dallarını Cumhurbaşkanına verebilmek için saatlerce bekledi. Vatandaşlar ulaşamadıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerini ulaştırmak istedi.