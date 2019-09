Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı buluyorum' İzle

-detaylar



( NEW YORK -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı buluyorum"- "ABD ile ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir"- "Türk firmalarının ABD'deki yatırımları 5 Milyar Dolar'a yaklaştı"" ABD'nin önümüzdeki dönemde almasını beklediğimiz önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz" NEW YORK



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TAİK tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" Gala yemeğinde açıklamalarda bulundu.