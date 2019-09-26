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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı buluyorum' İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı buluyorum' İzle

Erdoğan'ın açıklamaları

Müzakere 

-detaylar

( NEW YORK -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı buluyorum"- "ABD ile ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir"- "Türk firmalarının ABD'deki yatırımları 5 Milyar Dolar'a yaklaştı"" ABD'nin önümüzdeki dönemde almasını beklediğimiz önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz" NEW YORK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TAİK tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" Gala yemeğinde açıklamalarda bulundu.
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