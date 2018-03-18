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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı (2) - ÇANAKKALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı (2) - ÇANAKKALE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitlik Defteri'ni imzalaması - Başbakan Binali Yıldırım'ın Şehitlik Defteri'ni imzalaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitliğe karanfil bırakması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanından ayrılmasıÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Şehit Akkale Irak 

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