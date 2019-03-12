Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere telefonla seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere telefonla seslendi

Hulusi Akar'ın konuşması

Gaziler Karahisar Darbe Girişimi Şehit Aileleri Şahit 

-Cumhurbaşkanı'nın telefonda konuşması
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afyonkarahisar’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada şehit ailelerine hitaben bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ın telefon sesini açması üzerine şehit aileleri ve gazilere kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında telefonla halkı sokağa davet etmesi üzerine gazi ve şahitlerin hiç tereddüt etmeden demokrasiye sahip çıktıklarını ifade ederek teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı