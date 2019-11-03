Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatının yönetildiği Şanlıurfa’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatının yönetildiği Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına gelen Erdoğan, buradan Şanlıurfa merkezde bulunan ve Barış Pınarı Harekatının yönetildiği 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Bir süre burada harekat hakkında bilgi alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra harekatta yaralanan askerler ile Telabyad’ta dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan sivilleri hastanede ziyaret etmesi bekleniyor. (Şİ-SD-



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