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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun simidi yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun simidi yedi

Simit yeme fotoğrafları

( SAMSUN )- Erdoğan, esnafın çay-simit davetine duyarsız kalmadı SAMSUN

Helikopter Kaşar Peynir 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da yaptığı mitingin ardından otobüsüne bineceği sırada esnafın çay-simit davetine duyarsız kalmayarak Samsun simidi yedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanını dolduran 10 binlere hitap etti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun mitinginin ardından Ordu’daki mitinge katılmak için alandan ayrılacağı sırada simitçide asılan “Sayın Cumhurbaşkanım, çayımız, simidimiz ve kaşar peynirimiz hazır” pankartını gördü. Davete duyarsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların bulunduğu simitçiye giderek kendisine ikram edilen çayı içti, kaşar ve simidi yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, simit yedikten sonra otobüse binerek helikopterin havalanacağı Batıpark Heliporta hareket etti. 100. Yıl Bulvarı üzerinden buraya giderken İlkadım Belediye binası önünden geçen Erdoğan’a İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve belediye çalışanları sürpriz yaptı. Belediye çalışanları, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundular ve desteklerini gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle Ordu’ya gitti.
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