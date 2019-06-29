Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(S400) Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil' - OSAKA Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S400) Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil" - OSAKA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tokalaşması - Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıOSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
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