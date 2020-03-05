- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile görüştü - Moskova'da İdlib Zirvesi başladı

-Erdoğan’ın karşılanması

-Görüşmeden detay



( MOSKOVA ) - İdlib Zirvesi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına çık kısmında ilk sözü alan Rus lider, her zaman olduğu gibi çok yoğun bir gündem olduğunu ifade ederek, “Son zamanlarda İdlib çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle şahsi görüşmemizi gerektiren olaylar oldu. Suriye’de hayatını kaybedenler, askerleriniz için bir kez daha taziyelerimi iletmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi Suriye askerleri de dahil orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyorlardı. Aynı gün içerisinde Suriye askerlerinden de kayıplar oldu. Suriye ordusunun ciddi kayıpları var. Böyle olayların tekrarlanmaması, bu gibi olayların Rus-Türk ilişkilerini zarar vermemesi için tüm bu görüşmeleri gerçekleştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Bölgede sıkıntı büyük" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum görüşmeyi Türkiye’de yapacaktık, sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetinizi burada gerçekleştiriyoruz. İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Dünyanın gözü şu anda burada. Buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayide gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabi güçlendirerek görüşmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum" diye konuştu.





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