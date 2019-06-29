Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Detay - OSAKA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tokalaşması - Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasıOSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
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