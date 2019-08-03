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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin Işık’ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin Işık’ın cenazesine katıldı

Erdoğan cenaze

Cenaze İlahi Cenaze Namazı Cuma Namazı 

-Törene katılanlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii'nde cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı.
83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Işık’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Ardından cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre dua etti. İlahiyat dünyasının önemli ismi, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgi gösteren vatandaşlar dikkat çekti. (HK-
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