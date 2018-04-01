Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın" - ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.(4)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Onlar kaçacak biz kovalayacağız... FETÖ'yü de kovalıyoruz. Bak Kosova'dan altı tanesini paketleyip getirdi Milli İstihbarat. Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın."