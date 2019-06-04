Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı'nda görevli askerlerle telefonla görüşerek bayramlaştı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından Pençe Harekatı'nda görevli askerleri telefonla arayarak bayramlaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Pençe Harekatında görevli askerleri telefonla arayarak bayramlaştı. Erdoğan telefon görüşmesinde "Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı’nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun telefon görüşmesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

