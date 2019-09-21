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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Patriotlar konusunda sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Patriotlar konusunda sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim

Erdoğan'ın soruları cevaplaması

İran Dolar İdlib Müzakere 50 Milyon Dolar 

-detaylar

( İSTANBUL / SORU-CEVAP-1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriotlar konusunda sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor"-" F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. F-35'ler için 1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35'lerde üreticiyiz. Bunları yapan bir ülkeye yapılan uygulama adil bir uygulama değildir"-"İdlib tasarısında şuanda böyle bir ret bizim aramızda yaptığımız görüşmelerde söz konusu değil"-"BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir gelişme olduysa bilemiyorum ama Ankara zirvesinde sayın Putin, İran 3'lü olarak açıklamamızı yaptık. İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama tamamen ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Bu konuda Çin'in bizim zirve açıklamasına aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Buradaki dayanışmamız farklı ve ABD'nin dahi buraya aykırı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü yaptığımız ön görüşmelerde yine bir İstanbul zirvesi yaptık Macron, Merkel, Putin, ben... 4'lü yaptığımız zirve son Ankara ile uyumlu müzakerelerdir. Şuanda da bu 4'lüyle sayın Putin ile Ankara'da görüştük diğerleriyle de Amerika'da görüşmelerimiz olacak" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’dan New York’a Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
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