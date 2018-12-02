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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay’da Yaşayan Türklerle Bir Araya Geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay’da Yaşayan Türklerle Bir Araya Geldi

sohbet detay

( ASUNCİON ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay’da yaşayan Türklerle bir araya geldi ASUNCİON


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile heyetler arası görüşmenin ardından Paraguay’daki Türklerle bir araya geldi. Resmi temaslar için Paraguay’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile bir araya geldikten sonra Paraguay’da yaşayan Türklerle sohbet etti.
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