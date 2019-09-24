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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti Video

GÖRÜŞMEDEN DETAY

( NEW YORK ) NEW YORK


- ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.
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