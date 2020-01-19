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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelden ayrıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelden ayrıldı

( BERLİN ) BERLİN

Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de ikili temaslarını tamamladıktan sonra Ritz Carlton Otel'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temasları çerçevesinde Ritz Carlton Otel'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul eden Erdoğan sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan oteldeki temaslarının ardından otelden ayrıldı.
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