Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Orada gereğini de Sincar'da biz yaparız. Sincar'a da bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orada gereğini de Sincar'da biz yaparız. Sincar'a da bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna ziyareti öncesi havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak merkezi yönetimi gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Eğer bunu başarmakta bir sıkıntı varsa burada da ikili görüşmelerimizi yapalım. Orada gereğini de Sincar'da biz yaparız. Sincar'a da bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok."(4)