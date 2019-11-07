Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (3)Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."
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