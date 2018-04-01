Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etti - HATAY
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğulpınar Hudut Karakolu'na gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerleri selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağını öpmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Bakanlar ve kuvvet komutanlarından detaylar - Ziyarette bulunan sanatçı ve sporculardan detaylarHATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlere hitap etti. (1)