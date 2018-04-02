Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi



- Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonu açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir öğrencinin yazdığı mektup büyük alkış aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonunun açılış töreninin ardından Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. . Burada öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla fotoğraf çektirdi. Bir öğrenci ; " Aziz milletimizin gençleri bu satırlara dikkat çekip uygulamalardır. O söz "Oku, düşün, uygula , neticelendir "dir. Türkiye Cumhuriyeti 12 . Cumhurbaşkanı ve Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Birinci Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" diye biten mektubu okudu. Mektubun okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyi öperek teşekkür ederken, sınıftakiler mektubu okuyan öğrenciyi uzun süre alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından laboratuvarı ziyaret ederek öğrencilere, duvarda asılı olan alim Cabir Bin Hayyan'ın fotoğrafını göstererek," İnşallah sizler Cabir Bin Hayyan gibi onların izinden başarılarla dolu bir geleceğe imza atarsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından kapıda kendini bekleyenlerle sohbet etti. (EY

