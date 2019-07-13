Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua okudu

-Mezarlığa gidiş

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yolculuğuna uğurlanan gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi’nin Merkezefendi Mezarlığına defninin ardından Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi’nin Fatih Camiinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından Eygi’nin tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkezefendi Mezarlığına geçerek defin törenine katıldı.

Defin işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler yürüyerek Necmettin Erbakan’ın kabrine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Necmettin Erbakan’ın mezarı başında dua etti.

