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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i andı

Video klip

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Cennet 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şair ve Yazar Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının 36. yıldönümünde, şairin “Canım İstanbul” şiirini okuduğu bir video ile andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şair ve Yazar Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 36. yıldönümünde, şairin “Canım İstanbul” şiirini okuduğu bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek’in şiirini okuduğu videoyu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Mekanın cennet olsun Üstad” notu ile paylaştı.
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