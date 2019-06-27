Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı - OSAKA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı çay seremonisinden görüntülerOSAKA (AA) - G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üniversiteyi gezerek, çay seremonisine katıldılar.
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