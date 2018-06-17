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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında

Erdoğan'ın alana gelişi

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

Hatıra Fotoğrafı Helikopter Miting Alanı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki miting alanına Kısıklıdaki evinden helikopterle gelirken Başbakan Binali Yıldırım'da vapurla Yenikapı'ya geldi. Yenikapı'da İstanbul Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'da eşlik etti. Alan girişinde Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda partili karşıladı. Erdoğan alan girişinde karşılamaya gelenlerle sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Çengelköy İskelesinden bindikleri vapurla Yenikapı alanına geldi. Eşiyle birlikte sahneye çıkarak vatandaşlarla selamladı.
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