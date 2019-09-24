Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsade edilmemesi içimizde kanayan yaradır' - NEW YORK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsade edilmemesi içimizde kanayan yaradır" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıNEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na katılarak üye ülke temsilcilerine hitap etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım