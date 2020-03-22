Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden Esma Çökmen'le telefonda görüştü - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden Esma Çökmen'le telefonda görüştü - İSTANBUL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Miraç Kandili'ni tebrik eden Esma Çökmen'le telefonda konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden Esma Çökmen'le telefonda görüştüİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaştı.Erdoğan, iletisinde "Konya’dan Esma anne, dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerini paylaştı.Telefon görüşmesinde Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, tedavi için İstanbul 'a gelme isteğine ise "Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin." şeklinde karşılık verdi.

Allah Telefon Görüşmesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı