Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı)Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır' - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı)Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır" - MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabıMALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor...' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır."
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