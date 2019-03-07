Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin’de Haberi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inmesi

-Erdoğan'ın kendisini karşılayanlarla selamlaşması



( MARDİN ) MARDİN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Mardin’e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki programının ardından Siirt’e geçecek.

