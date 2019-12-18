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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü

Erdoğan'ın uğurlanması

( KUALA LUMPUR ) KUALA LUMPUR

Bakanlık 


- Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için geldiği Malezya'da temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putrajaya kentinde bulunan Başbakanlık binasında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında yarın Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılacak. (AB-CC-D)
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