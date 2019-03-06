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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Erdoğan'ı Malatya'da karşılama görüntüleri

( MALATYA ) MALATYA

Tezahür Tezahürat 


- Malatya’da mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya geldi. Havalimanında binlerce vatandaş tarafından karşılanan Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Havaalanından miting yapacağı kent merkezine doğru yola çıkan Erdoğan’ı taşıyan otobüsün önünü sık sık kesen vatandaşlar Erdoğan’a tezahürat yaptı. kadınlara bez torbalar içinde çay çocuklara ise oyuncak dağıtan Erdoğan sevgi gösterilerine de selamla karşılık verdi. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek mitingin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. (BT-SD-
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