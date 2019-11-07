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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti - ANKARA

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile çıkışı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri selamlaması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile uçağa binmesiCumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a hareket ettiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısının ardından "TC - TUR" uçağı ile saat 10.37'de Macaristan'a hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer ilgililer uğurladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'a gitti.

İletişim Basın Toplantısı Toplantı Çağa 

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