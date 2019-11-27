Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti
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( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştiriliyor. (MB-SO-Y)
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