Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul etti
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( İSTANBUL -TEMİZ GÖRÜNTÜ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye basına kapalı olarak devam ediyor.
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