Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17:40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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