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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Konvoyun çıkışı

-Vatandaşların yanında konvoyun durması
-Çocuklara oyuncak verilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden ayrıldı. Bu sırada yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşların yanında durarak bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncaklar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek üzere Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden ayrıldı. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Aracından inmeden vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbakşanı Erdoğan, korumaları vasıtasıyla çocuklara oyuncaklar dağıttı.
Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti.
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