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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır'

Erdoğan'ın açıklamaları

Beraberlik Toplantı Darbe Girişimi Terör Örgütü Irak 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır"-"2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde pek çokları dudak bükmüştü. Gezi olaylarıyla ilk işareti ortaya çıkıp 17-25 Aralık darbe girişimi, hendekler, 15 Temmuz’la ülkemizi doğrudan hedef alan süreçler yaşadık"-"Ekonomisini toparlamış, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz"-"Çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için müreffeh bir miras bırakacağız"-"Türkiye'nin rıza göstermediği projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir"-"Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ’cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyoruz" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.
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