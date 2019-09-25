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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - NEW YORK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - NEW YORK

- Görüşmeden detaylarNEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Amed 

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