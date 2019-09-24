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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani İle Görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani İle Görüştü

görüşme

Amed Hükümet 

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( NEW YORK ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü NEW YORK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
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