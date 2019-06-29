Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir' - OSAKA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir" - OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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