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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir' - OSAKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir' - OSAKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir" - OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası Cinayet 

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