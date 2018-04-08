Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımıza geçip teröristlerin ağızıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz' - SİİRT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza geçip teröristlerin ağızıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz" - SİİRT - Kongre salonundan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıSİİRT - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (8)