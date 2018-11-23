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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımıza alan açmaktan onlarla birlikte yol yürümekten daima şeref duydum, onur duydum - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımıza alan açmaktan onlarla birlikte yol yürümekten daima şeref duydum, onur duydum - İSTANBUL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlar boyunca insanları boyunlarına, ayaklarına, kollarına zincir vurarak kitleler halinde mal gibi satan ve çalıştıran, bunlar için de kadınları ve çocukları daha da aşağılayan bir dünyanın kodları bize ait değildir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsen siyasetin hangi kademesinde söz sahibi olmuşsam orada kadınlarımıza alan açmaktan onlarla birlikte yol yürümekten daima şeref duydum, onur duydum."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 53'ü AK Partili olmak üzere 104 kadın milletvekili bulunuyor. Meclis'in yüzde 17,5'ini oluşturan bu sayı yeterli olmamakla birlikte tarihi bir rekorun seviyesi ve ifadesidir."

Rekor Milletvekili Kadın Milletvekili 

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